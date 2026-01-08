Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe etwas niedriger als erwartet

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 3. Januar 2026 etwas weniger als erwartet zugelegt und ist im Vierwochenschnitt auf den niedrigsten Stand seit 2024 gefallen. Im Vergleich zur Vorwoche stieg sie auf saisonbereinigter Basis um 8.000 auf 208.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 210.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert mit 200.000 angegeben. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 7.250 auf 211.750. Das war der niedrigste Wert seit April 2024. In der Woche zum 27. Dezember erhielten 1,914 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 56.000 mehr als in der Vorwoche.

January 08, 2026 08:41 ET (13:41 GMT)