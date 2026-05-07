07.05.2026 14:37:40

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 2. Mai zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 10.000 auf 200.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 206.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 190.000 von ursprünglich 189.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 4.500 auf 203.250.

In der Woche zum 25. April erhielten 1,766 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 10.000.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)

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