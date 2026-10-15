Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 10. Oktober 2026 leicht zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 1.000 auf 199.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 200.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 198.000 von ursprünglich 197.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 250 auf 198.500. In der Woche zum 3. Oktober 2026 erhielten 1,710 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 4.000 weniger als in der Vorwoche.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2026 08:42 ET (12:42 GMT)