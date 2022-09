Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe niedriger als erwartet

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung ist in der Woche zum 27. August 2022 niedriger als erwartet gewesen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl saisonbereinigt um 5.000 auf 232.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 245.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach unten revidiert, auf 237.000 von ursprünglich 243.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 4.000 auf 241.500. In der Woche zum 20. August erhielten 1,438 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 26.000 mehr als in der Vorwoche.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2022 08:45 ET (12:45 GMT)