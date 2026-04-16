16.04.2026 14:34:41

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken überraschend stark

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 11. April stärker abgenommen als erwartet. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 11.000 auf 207.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 215.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert nach unten revidiert, auf 218.000 von ursprünglich 219.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 500 auf 209.750.

In der Woche zum 4. April erhielten 1,818 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 31.000.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2026 08:34 ET (12:34 GMT)

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