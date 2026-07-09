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09.07.2026 14:58:41
Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe unerwartet gesunken
DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 4. Juli 2026 unerwartet abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 2.000 auf 215.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 218.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert mit 217.000 bestätigt. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber um 3.750 auf 218.750. In der Woche zum 27. Juni erhielten 1,814 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 8.000 mehr als in der Vorwoche.
Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf
Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
July 09, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)
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