Erste Änderungen vollzogen: Elon Musk macht bei Twitter-Umbenennung Ernst

Am Wochenende kündigt Elon Musk an, man werde "der Twitter -Marke bald Adieu sagen". Dieses Mal scheint der Tech-Milliardär es wirklich ernst zu meinen. Beim offiziellen Twitter-Profil sind der Name und das Logo bereits zu einem "X" geändert worden. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel