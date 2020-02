Erste-Aktie knickt ein: Erste Group 2019 mit mehr Betriebsgewinn, netto weniger

Im Schlussquartal war es aber doch deutlich mehr als vor einem Jahr. Es gab jedoch auch wieder hohe Eingänge aus bereits abgeschriebenen Forderungen, das heißt frühere Wertberichtigungen konnten aufgelöst werden.

Der Anteil notleidender Kredite am Gesamtkreditvolumen (Non Performing Loans Quote/NPL) ist unter 3 Prozent gedrückt worden. "Mit 2,5 Prozent gab es zum Jahresende 2019 die niedrigste NPL-Quote seit dem Börsengang 1997", schreibt die Bank am Freitag zum vorläufigen Jahresergebnis 2019. In Österreich sind es nur 1,4 Prozent, in Kroatien liegt man auch schon tiefer als früher bei 7 Prozent.

Im Konzern ist das Kreditvolumen 2019 um 7,3 Prozent angewachsen, die Einlagen legten um 6,9 Prozent zu. Das Kreditwachstum soll heuer weiter einstellig voranschreiten.

Weil die Betriebserträge stärker gestiegen sind als die Aufwendungen, verdiente die Bank operativ mehr. Das soll auch 2020 so weitergehen.

Die Steigerung des Betriebsgewinns um 8,7 Prozent auf nahezu 3 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2019 zeige, dass die Erste Group kerngesund sei, sagte der seit Jahresbeginn amtierende Bankchef Bernhard Spalt. "Das ist im europäischen Bankensektor momentan eher selten." Spalt hat heuer das Erbe des Langzeitchefs Andreas Treichl angetreten.

Die Dividende steigt für 2019 von 1,40 auf 1,50 Euro je Aktie. Das war zuvor angekündigt worden. Im Ausblick für 2020 wird eine "schrittweise Erhöhung der Dividende pro Aktie" prognostiziert.

Belastende Einmaleffekte hatten 2019 den Nettogewinn nach vorläufigen Angaben um 18 Prozent gedrückt. Mit einer Abwertung um 165 Mio. Euro ist der "Goodwill" in der Slowakei komplett abgeschrieben worden. Nach einem für die Banken negativen Bausparurteil in Rumänien wurde dort eine Rückstellung von 152 Mio. Euro für erwartete Verluste gebildet. Das hatte schon im Halbjahr die Bilanz belastet.

Als Unsicherheitsfaktoren für den Ausblick gelten neben der Zinslandschaft und geopolitischen Entwicklungen auch wirtschaftspolitische Risiken durch das Coronavirus.

In Wien fallen die Papiere der Erste Group am Freitag um 4,06 Prozent zurück und sind damit noch 29,74 Euro wert.

(Schluss) rf/pro/cs