Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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17.09.2026 10:23:00
Erste AR-Brille für Verbraucher: Snap stellt KI und neue Apps für Specs vor
Snap stellt einen KI-Dienst und neue Anwendungen für die AR-Brille Specs vor, die im Herbst erscheint. Die extrem ambitionierte Technik zeigt noch Schwächen.
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