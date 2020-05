Erste-Chef weist Kritik an schleppenden Überbrückungskrediten zurück

Der Staat übernimmt aufgrund der Coronakrise derzeit Haftungen für Bankkredite. "Blockiert wird hier von niemandem etwas", sagte Erste Group -Chef Spalt im Interview mit der "Presse" (Samstagsausgabe).

"Alle sind sich ihrer Verantwortung bewusst - egal, ob Regulatoren, die Regierungen oder die Banken. Wir stehen bei den Liquiditätshilfen in der Mitte und wollen das ordentlich abwickeln. Wir müssen das aber im Rahmen der Gesetze machen", erklärte der Erste-Chef. Es gebe eine Verantwortung gegenüber den Kunden, aber auch gegenüber den Aktionären der Bank.

Um in der Coronakrise zahlreiche Firmen zu retten, ist laut Spalt aber Eigenkapital nötig. "Weder der Staat noch Banken sollen langfristig Eigentümer von Unternehmen sein", sagte der Erste-Chef der Zeitung. Es gebe aber genug privates und institutionelles Kapital, das diese Rolle einnehmen könne. "Man muss nur dafür sorgen, dass es den Unternehmen auch zur Verfügung gestellt wird."

Bei der Erste Group ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie derzeit kein Sparprogramm geplant. "Wir werden die Krise nicht für ein Abbauprogramm nutzen, aber wir müssen genau schauen, was der Kunde braucht und was wir dafür machen müssen", so der Erste-Chef. Die Bankengruppe hatte zuletzt 2.400 Filialen in sieben Ländern und beschäftigte mehr als 47.000 Mitarbeiter.

Die Zinsen werden nach Ansicht des Bankenchefs weiterhin extrem niedrig bleiben. "Die Zinslandschaft wird sich nicht wesentlich verändern. Ich halte eine Japanisierung Europas für nicht ausgeschlossen", erklärte Spalt. In Japan liegen die Leitzinsen seit Mitte der 1990er-Jahre um null Prozent.

cri/kan

APA