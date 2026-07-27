BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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27.07.2026 15:00:00

Erste Einblicke in die Produktion: BMW Group Werk Woodruff montiert die Hochvoltbatterien für den neuen BMW iX5

+++ Serienproduktion startet im Dezember +++ Leistungsfähige Produktion durch Künstliche Intelligenz und Virtual Reality +++ Höchste Qualitätsansprüche: Null-Fehler-Batterieproduktion +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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