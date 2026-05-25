KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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25.05.2026 13:16:00
Erste Enzyklika von Papst Leo XIV. thematisiert Künstliche Intelligenz
Das Thema Künstliche Intelligenz treibt Leo XIV. schon länger um. Deshalb macht er es zum Thema seines ersten Lehrschreibens – eine Art Regierungserklärung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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