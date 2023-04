Erste Evakuierte aus dem Sudan in Berlin gelandet

Berlin (Reuters) - Die Bundeswehr hat mit Transportflugzeugen Airbus A400M Menschen aus dem Sudan gebracht.

"In der Nacht ist ein dritter A400M der #BundeswehrimEinsatz im Sudan gestartet und in den frühen Morgenstunden sicher gelandet", teilte die Bundeswehr am Montag auf Twitter mit. "Bei der Evakuierungsoperation wurden bisher 311 zu evakuierende Personen nach Jordanien gebracht, von hier wird eine Weiterreise organisiert." Die Bundeswehr hatte am Sonntag mit der Evakuierung aus dem Sudan begonnen. Ein erster Airbus A321 mit Evakuierten war um 06.15 Uhr am Montagmorgen in Berlin gelandet. An Bord der Maschine seien 101 Deutsche, ihre Familien und Angehörige weiterer Partnerstaaten gewesen, teilte das Auswärtige Amt mit. "Weitere Evakuierungsflüge sind geplant, solange die Sicherheitslage es zulässt."

Im Sudan kämpfen seit gut einer Woche rivalisierende Militärs um die Macht. Dabei hat es bereits zahlreiche Tote gegeben. Viele Länder versuchen derzeit, ihre Staatsbürger in der unübersichtlichen Lage aus dem Land zu bringen.

