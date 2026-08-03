A2 Corporation Aktie
WKN DE: A1JB6S / ISIN: NZATME0002S8
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04.08.2026 00:01:00
Erste Fahrt im Audi A2 e-tron: Retro-Design für moderne Elektroauto-Technik
Audi lässt den A2 als Elektroauto wiederaufleben. Eine Fahrt in einem Vorserien-A2 e-tron wirft die Frage auf, ob der A2 als E-Auto den hohen Preis wert ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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