BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
17.11.2026 15:10:00
Erste Fahrt im BMW M3: Vier E-Motoren mit insgesamt 625 kW
Der nächste BMW M3 hat vier E-Motoren mit bis zu 625 kW. Auf der Rennstrecke zeigt er, dass er mehr als nur brutale Beschleunigung zu bieten hat.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
16.11.26
|BMW-Aktie wenig bewegt: Konzern beordert Hunderttausende Fahrzeuge in den USA zurück (Dow Jones)
|
16.11.26
|Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BMW-Aktie (finanzen.at)
|
13.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12.11.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
12.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.11.26
|Chinesische Hersteller drängen immer stärker auf die IAA (dpa-AFX)
|
12.11.26
|DAX aktuell: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|56,06
|-1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.