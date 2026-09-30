Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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30.09.2026 15:07:43
Erste Folgen ab 2027: Volkswagen kündigt fast alle Tarifverträge
Der Konflikt zwischen Volkswagen und der Arbeitnehmerseite spitzt sich zu: Der Konzern kündigt eine Reihe von Tarifverträgen, auch den wichtigen Manteltarifvertrag. Der Betriebsrat hat vor, Widerstand zu leisten - zum Jahreswechsel endet die Friedenspflicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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