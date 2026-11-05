Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Analystenstimme 05.11.2026 06:38:00

Erste Group-Aktie: Analyst hebt Kursziel auf 128 Euro an

Erste Group-Aktie: Analyst hebt Kursziel auf 128 Euro an

Nach der Vorlage neuer Quartalszahlen verändert ein Analysehaus seine Einschätzung zu dem österreichischen Finanzinstitut.

Die Analysten der Baader Bank haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien der Erste Group von "Reduce" auf "Add" angehoben. Das 6-Monats-Kursziel setzte Analyst David Grinsztajn auf 128 Euro fest. An der Wiener Börse lag der Kurs am Mittwochabend bei 110,90 Euro.

Grinsztajn sprach in der am Mittwoch vorgelegten Studie von guten Quartalszahlen der Bank. Er hob als Reaktion seine Gewinnschätzungen für 2027 und 2028 an.

Beim Gewinn je Anteilsschein rechnen die Analysten von Baader im Geschäftsjahr 2026 nun mit 10,1 Euro. In den Folgejahren sollen sich Erträge je Titel auf 12,3 bzw. 13,5 Euro belaufen. Die Dividendenschätzungen für die Jahre 2026-28 lauten 4,82, 7,05 und 7,80 Euro je Aktie.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

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Bildquelle: Erste Group / Marlena König

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