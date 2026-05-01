Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Analyst bleibt bullish
|
01.05.2026 18:11:00
Erste Group-Aktie: Barclays bestätigt "Overweight", Kursziel 123 Euro
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibe konservativ, während die starke Kapitalgenerierung Aufwärtspotenzial biete, schrieb Dubey. Dazu zähle auch eine mögliche Aufstockung der Beteiligung in Polen.
Die Gewinnschätzungen wurden inzwischen etwas angehoben. Beim Gewinn je Aktie (EPS) erwarten die Barclays-Analysten nun 10,54 Euro für 2026 sowie 12,05 bzw. 13,74 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen je Titel lauten unverändert 4,30 Euro für 2026 sowie 5,00 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Donnerstag schlossen die https://www.finanzen.net/aktien/erste_group_bank-aktie-Titel an der Wiener Börse mit 94,20 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
30.04.26
|Erste Group-Aktie rutscht dennoch ab: Durch Polen-Zukauf mit höherem Gewinn (APA)
|
30.04.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
30.04.26
|ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
30.04.26
|Börse Wien in Rot: So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.04.26