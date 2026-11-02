Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Optimismus
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02.11.2026 11:07:00
Erste Group-Aktie: Barclays erhöht Kursziel
Der Nettogewinn im dritten Quartal hat die Erwartungen, gestützt auf ein operatives Rekordergebnis, um 4 Prozent übertroffen, schreiben die Experten von Barclays in ihrer Analyse. Außerdem sei die Prognose (exklusive Polen) erneut angehoben worden. Das am 2. November gestartete Übernahmeangebot für die polnische Tochter ziele auf einen Anteil von mehr als 50 Prozent. Bei Barclays geht man von einer geringeren Annahmequote aus, was Spielraum für höhere Ausschüttungen lasse.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 10,71 (zuvor 10,55) Euro für 2026 sowie 12,34 (zuvor 12,28) bzw. 14,04 (zuvor 13,95) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,30 Euro für 2026 sowie 5,00 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Montag notieren die Erste Group-Titel an der Wiener Börse zeitweise 0,37 Prozent leichter bei 108,00 Euro.APA
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|Barclays Capital
|16.10.26
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|12:00
|Erste Group Bank buy
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