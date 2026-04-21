Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Sektorstudie 21.04.2026 17:56:00

Erste Group-Aktie dennoch im Minus: Barclays erhöht Kursziel

Erste Group-Aktie dennoch im Minus: Barclays erhöht Kursziel

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 119,0 auf 123,0 Euro nach oben gesetzt.

Die Einstufung "Overweight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey im Rahmen einer Sektorstudie unverändert beibehalten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 10,50 Euro für 2026, sowie 11,91 bzw. 13,44 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,30 Euro für 2026, sowie 5,00 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Dienstag notierte die Erste Group-Aktie an der Wiener Börse schließlich 2,57 Prozent leichter mit 102,30 Euro.

APA
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