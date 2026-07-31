Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Analysteneinschätzung
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31.07.2026 17:20:00
Erste Group-Aktie dennoch leichter: UBS reagiert mit Kurszielanhebung auf Quartalszahlen
Der Q2-Bericht sei besser ausgefallen, als es der Mix aus Zins- und Provisionsüberschuss zunächst vermuten ließ, schrieb Nemes in der am Donnerstag erstellten Studie. Der Investment Case verschiebe sich in Richtung starkes Bilanzwachstum, verbesserte operative Hebelwirkung und eine robuste Kapitalposition - und entferne sich leicht von den Trends bei der Passivseite und der Nettozinsmarge, die vor der Veröffentlichung eine der zentralen Sorgen gewesen seien.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten nun 9,73 Euro für 2026, sowie 11,33 bzw. 12,71 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,20 Euro für 2026, sowie 4,90 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Freitagnotierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit minus 0,79 Prozent bei 113,30 Euro.
Deutsche Bank bestätigt Einschätzung ebenso
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch das Kursziel von 125 Euro für die Aktien der Erste Group bestätigt. Nach den Ergebnissen des zweiten Quartals 2026 hat die zuständige Expertin Marlene Eibensteiner ihre Schätzungen für den gesamten Prognosezeitraum leicht angepasst, um die im abgelaufenen Quartal beobachteten Trends und die veränderten Aussichten widerzuspiegeln.
Dies führte zu einer Reduzierung der Erste-Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) um knapp 1 Prozent für das Jahr 2026, während die Schätzungen für die Folgejahre insgesamt weitgehend unverändert blieben. Die Ergebnisse für das abgelaufene Jahresviertel der Bank wurden als gemischt bewertet. Im Rahmen der Telefonkonferenz hob das Erste-Management die starke Performance im ersten Halbjahr 2026 hervor, wobei das Umsatzwachstum das Kostenwachstum deutlich übertraf. Zudem hob die Erste Group ihre Prognose für den Nettogewinn im Geschäftsjahr 2026 auf über 4 Mrd. Euro an.
APA
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