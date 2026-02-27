Erste Group-Aktie dennoch schwächer: Deutsche Bank erhöht Kursziel

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group nach Vorlage des Ergebnisses von 2025 von 112 auf 115 Euro erhöht.

Die Empfehlung "Buy" wurde von den zuständigen Experten Marlene Eibensteiner und Benjamin Goy bestätigt.

"Aufgrund des guten Abschlusses des Jahres 2025 und der soliden Aussichten erhöhen wir unsere Umsatzerwartungen leicht, aber auch unsere Kostenprognosen, was zusammen mit einigen anderen Anpassungen kleinerer Posten zu einem durchschnittlichen Anstieg des Gewinns je Aktie um ca. ein Prozent für die Jahre 2026 und 2027 führt. Darüber hinaus erhöhen wir unser Kursziel auf 115 Euro", so die Analysten in dem Bericht.

Am Freitag notierten die Erste Group-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit einem Kursminus von 0,48 Prozent bei 103,10 Euro.

Die Erste-Group-Aktie verlor in Wien letztlich 2,80 Prozent auf 100,70 Euro.

