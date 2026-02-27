Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
27.02.2026 17:55:00
Erste Group-Aktie dennoch schwächer: Deutsche Bank erhöht Kursziel
"Aufgrund des guten Abschlusses des Jahres 2025 und der soliden Aussichten erhöhen wir unsere Umsatzerwartungen leicht, aber auch unsere Kostenprognosen, was zusammen mit einigen anderen Anpassungen kleinerer Posten zu einem durchschnittlichen Anstieg des Gewinns je Aktie um ca. ein Prozent für die Jahre 2026 und 2027 führt. Darüber hinaus erhöhen wir unser Kursziel auf 115 Euro", so die Analysten in dem Bericht.
Am Freitag notierten die Erste Group-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit einem Kursminus von 0,48 Prozent bei 103,10 Euro.
Die Erste-Group-Aktie verlor in Wien letztlich 2,80 Prozent auf 100,70 Euro.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
