Erste Group-Aktie dennoch schwächer: Deutsche Bank hält an Kaufempfehlung für Erste Group fest

Zum Vergleich: Am Dienstag wurden die Aktien der Erste Group an der Wiener Börse letztlich mit 34,10 Euro 0,81 Prozent schwächer gehandelt.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals 2023 seien solide ausgefallen, erklärte die Analystin Marlene Eibensteiner in der am Montag vorgelegten Studie. Die Konsensschätzungen seien deutlich übertroffen worden, dies jedoch vorrangig aufgrund einer weiteren Nettoauflösung von Rückstellungen für Kreditausfälle. Dennoch sollten die anhaltend positiven Umsatztrends zu einer guten Entwicklung im Jahr 2023 führen, so die Expertin weiter.

Für das Gesamtjahr 2023 erwarten die DB-Analysten nun einen Gewinn von 6,72 Euro pro Aktie, bisher wurde mit 6,09 Euro gerechnet. Die Anhebung sei größtenteils auf die geänderte Risikokostenprognose zurückzuführen.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

