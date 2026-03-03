Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Prognoseanhebung
|
03.03.2026 11:30:00
Erste Group-Aktie dennoch tiefer: Baader Bank hebt Gewinnprognosen an
Als 6-Monats-Kursziel für die Aktien der heimischen Bank wurde in der Analyse von David Grinsztajn 108 Euro errechnet. Klar nach oben revidiert wurden die Gewinnprognosen.
Die Baader Bank hat ihr Bewertungsmodell nach Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals aktualisiert. Wie bereits in den Kommentaren zur Veröffentlichung angekündigt, hat dies zu deutlichen Aufwärtskorrekturen geführt, die ausschließlich auf erhöhten Umsatzprognosen beruhen, hieß es weiter.
Beim Gewinn je Anteilsschein rechnen die Analysten von Baader im Geschäftsjahr 2026 nun mit 10,30 Euro. Im Folgejahr sollen sich Erträge je Titel auf 11,1 Euro belaufen. Die Erwartungen wurden damit um 19 bzw. 33,4 Prozent nach oben gesetzt.
An der Wiener Börse notiert die Aktie der Erste Group zwischenzeitlich 4,34 Prozent tiefer bei 94,75 Euro.
ste/ger
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
09:30
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse Wien: ATX schließt im Minus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
02.03.26
|Wiener Börse-Handel ATX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX am Montagmittag (finanzen.at)
|
02.03.26
|Handel in Wien: So steht der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.at)