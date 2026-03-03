Erste Group Bank Aktie

Prognoseanhebung 03.03.2026 11:30:00

Erste Group-Aktie dennoch tiefer: Baader Bank hebt Gewinnprognosen an

Die Experten der Baader Bank haben ihr "Reduce"-Votum für die Titel der Erste Group unverändert belassen.

Als 6-Monats-Kursziel für die Aktien der heimischen Bank wurde in der Analyse von David Grinsztajn 108 Euro errechnet. Klar nach oben revidiert wurden die Gewinnprognosen.

Die Baader Bank hat ihr Bewertungsmodell nach Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals aktualisiert. Wie bereits in den Kommentaren zur Veröffentlichung angekündigt, hat dies zu deutlichen Aufwärtskorrekturen geführt, die ausschließlich auf erhöhten Umsatzprognosen beruhen, hieß es weiter.

Beim Gewinn je Anteilsschein rechnen die Analysten von Baader im Geschäftsjahr 2026 nun mit 10,30 Euro. Im Folgejahr sollen sich Erträge je Titel auf 11,1 Euro belaufen. Die Erwartungen wurden damit um 19 bzw. 33,4 Prozent nach oben gesetzt.

An der Wiener Börse notiert die Aktie der Erste Group zwischenzeitlich 4,34 Prozent tiefer bei 94,75 Euro.

