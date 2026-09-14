Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Analysteneinschätzung 14.09.2026 10:06:00

Erste Group-Aktie dennoch tiefer: Experte wird optimistischer und hebt Kursziel an

Erste Group-Aktie dennoch tiefer: Experte wird optimistischer und hebt Kursziel an

Im Rahmen einer Sektorstudie kommt ein Experte zu dem Entschluss, die bisherige Einstufung für die Erste Group-Aktie bei "Overweight" zu belassen.

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 130,0 auf 135,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Overweight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey im Rahmen einer Sektorstudie bestätigt.

Die Barclays-Experten erhöhen ihre Prognosen den bereinigten Gewinn je Aktie für die Jahre 2026 bis 2028 um 0,3, 0,5 beziehungsweise 0,4 Prozent, was auf höhere zinsunabhängige Erträge und geringere Wertminderungen zurückzuführen ist, geht aus der aktuellen Studie hervor.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 10,66 Euro für 2026, sowie 12,18 bzw. 13,8 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,3 Euro für 2026, sowie 5,0 bzw. 5,5 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Montag notieren die Erste Group-Titel an der Wiener Börse zeitweise bei 120,20 Euro, was einem Minus von 1,47 Prozent entspricht.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/moe

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

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Bildquelle: Erste Group / Marlena König

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