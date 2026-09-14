Erste Group-Aktie dennoch tiefer: Experte wird optimistischer und hebt Kursziel an

Im Rahmen einer Sektorstudie kommt ein Experte zu dem Entschluss, die bisherige Einstufung für die Erste Group-Aktie bei "Overweight" zu belassen.

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 130,0 auf 135,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Overweight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey im Rahmen einer Sektorstudie bestätigt.

Die Barclays-Experten erhöhen ihre Prognosen den bereinigten Gewinn je Aktie für die Jahre 2026 bis 2028 um 0,3, 0,5 beziehungsweise 0,4 Prozent, was auf höhere zinsunabhängige Erträge und geringere Wertminderungen zurückzuführen ist, geht aus der aktuellen Studie hervor.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 10,66 Euro für 2026, sowie 12,18 bzw. 13,8 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,3 Euro für 2026, sowie 5,0 bzw. 5,5 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Montag notieren die Erste Group-Titel an der Wiener Börse zeitweise bei 120,20 Euro, was einem Minus von 1,47 Prozent entspricht.

Analysierendes Institut Barclays

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ger/moe

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