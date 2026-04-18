Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
18.04.2026 16:27:00
Erste Group-Aktie: Drei neue Mitglieder im Aufsichtsrat
Die Dividende von 0,75 Euro ergibt eine Ausschüttung von 307,9 Mio. Euro oder 9,1 Prozent des Nettogewinns 2025. Damit werde, wie angekündigt, die Ausschüttung unter 10 Prozent liegen, um die vollständige Eigenmittelfinanzierung des Einstiegs bei der Santander Bank Polska und der Santander TFI zu ermöglichen.
Viel internationale Expertise
Der Aufsichtsrat der Erste Group werde, einschließlich der vom Betriebsrat entsendeten Mitglieder, künftig aus neun Frauen und elf Männern bestehen. Dorota Snarska-Kuman (56) sei "Expertin für internationale Rechnungslegungsstandards, Finanzberichterstattung sowie Audit-, Governance- und Regulatorikthemen", heißt es in der Mitteilung der Erste Group. Die gebürtige Polin war zuvor Partnerin bei Deloitte Polska und leitete dort das Audit-&-Assurance-Team für Finanzinstitute. Außerdem war sie Mitglied des Board of Directors von Deloitte Central Europe.
Roeland Louwhoff (60) sei Experte für digitale Transformation und operative Exzellenz. Der gebürtige Niederländer war zuvor bei der Standard Chartered Bank und der ING Bank tätig.
Jernej Omahen (49) war langjähriger Partner bei Goldman Sachs, wo er unter anderem das Research für europäische Banken verantwortete. Der gebürtige Slowene begann seine Karriere bei Goldman Sachs, seit 2023 ist er als Senior Adviser bei Oliver Wyman tätig.
tsk
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Erste Group Bank AG
|17.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|03.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|27.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
