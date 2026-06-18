Erste Group-Aktie etwas fester: Barclays bestätigt Einstufung "Overweight"

Die Analysten von Barclays haben ihre Einstufung "Overweight" für die Aktien der heimischen Erste Group bestätigt.

Das Kursziel wurde von Analyst Krishnendra Dubey in der aktuellen Studie weiterhin mit 123,00 Euro beziffert.

Da die Ergebnisse für das 2. Quartal 2026 (30. Juli) die nächste Gelegenheit bieten, auf die Debatte um die Kapitalallokation einzugehen, würden die Barclays-Experten es begrüßen, wenn die Erste Group einen Rahmen für eine mögliche Aufstockung ihrer Beteiligung in Polen über 49 Prozent hinaus skizzieren würde, ohne dabei die Kapitaldisziplin aus den Augen zu verlieren.

Die Barclays-Analysten sind der Ansicht, dass der Konzern angesichts seiner branchenführenden Renditen und seiner starken Ertragsdynamik unterbewertet ist, insbesondere vor dem Hintergrund des sich beschleunigenden Wachstums in den Kernmärkten Mittel- und Osteuropas.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 10,54 Euro für 2026, sowie 12,05 bzw. 13,74 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,30 Euro für 2026, sowie 5,00 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Mittwoch notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse zuletzt bei 115,90 Euro.

Die Aktie der Erste Group gewann an der Börse in Wien letztlich 0,17 Prozent auf 116,10 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

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ger/ste

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