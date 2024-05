Erste Group-Aktie etwas fester: Deutsche Bank bestätigt "Buy"-Votum

Auch das Kursziel in Höhe von 50 Euro wurden von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner nach einem Investorenmeeting unverändert belassen.

Die Deutsche Bank ist gegenüber der Erste Group-Aktie weiter positiv eingestellt und stuft die Titel unverändert auf die Empfehlungsliste "Top Picks" ein. Am Dienstag schlossen die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 45,90 Euro. Im Mittwochshandel notierte das Papier in Wien letztlich 0,54 Prozent höher bei 46,15 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com