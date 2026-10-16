Erste Group-Aktie etwas höher: UBS erhöht Kursziel

Die Analysten von UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 125,0 auf 127,0 Euro erhöht.

Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Mate Nemes unverändert beibehalten.

Die Erste Group wird am 30. Oktober ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen. Die UBS-Analysten erwarten einen im Vergleich zum Vorquartal um 2 Prozent höheren Nettozinsertrag, um 3 Prozent höhere Netto-Gebühren und -Provisionen sowie normalisierte Erträge aus dem Handelsgeschäft und aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert. Sie gehen von einer anhaltenden Kostendisziplin aus, was eine attraktive operative Hebelwirkung und eine Kosten-Ertrags-Quote von 44 Prozent im dritten Quartal unterstütze. "Die Vermögensqualität dürfte weiterhin gut bleiben, wobei die Kreditkosten gut unter Kontrolle sind", so die Experten.

Gleichzeitig stellt Nemes zudem ein relativ geringes Zinsgearing, die höhere Sensitivität der CEE-Region gegenüber Energiepreisen sowie ein nach wie vor verhaltenes Volumenwachstum in Österreich fest. Die Schätzungen für die Geschäftsjahre 2026-28 würden weitgehend unverändert bleiben. "Wir heben unser Kursziel aufgrund eines kürzeren Diskontierungszeitraums auf 127 Euro pro Aktie an."

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 9,62 Euro für 2026 sowie 11,34 bzw. 12,73 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,20 Euro für 2026 sowie 4,90 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Freitag schlossen die Erste Group-Titel an der Wiener Börse 0,73 Prozent höher bei 110,10 Euro.

Analysierendes Institut UBS

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