Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kaufempfehlung 16.10.2026 18:00:00

Erste Group-Aktie etwas höher: UBS erhöht Kursziel

Erste Group-Aktie etwas höher: UBS erhöht Kursziel

Die Analysten von UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 125,0 auf 127,0 Euro erhöht.

Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Mate Nemes unverändert beibehalten.

Die Erste Group wird am 30. Oktober ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen. Die UBS-Analysten erwarten einen im Vergleich zum Vorquartal um 2 Prozent höheren Nettozinsertrag, um 3 Prozent höhere Netto-Gebühren und -Provisionen sowie normalisierte Erträge aus dem Handelsgeschäft und aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert. Sie gehen von einer anhaltenden Kostendisziplin aus, was eine attraktive operative Hebelwirkung und eine Kosten-Ertrags-Quote von 44 Prozent im dritten Quartal unterstütze. "Die Vermögensqualität dürfte weiterhin gut bleiben, wobei die Kreditkosten gut unter Kontrolle sind", so die Experten.

Gleichzeitig stellt Nemes zudem ein relativ geringes Zinsgearing, die höhere Sensitivität der CEE-Region gegenüber Energiepreisen sowie ein nach wie vor verhaltenes Volumenwachstum in Österreich fest. Die Schätzungen für die Geschäftsjahre 2026-28 würden weitgehend unverändert bleiben. "Wir heben unser Kursziel aufgrund eines kürzeren Diskontierungszeitraums auf 127 Euro pro Aktie an."

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 9,62 Euro für 2026 sowie 11,34 bzw. 12,73 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,20 Euro für 2026 sowie 4,90 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Freitag schlossen die Erste Group-Titel an der Wiener Börse 0,73 Prozent höher bei 110,10 Euro.

Analysierendes Institut UBS

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

rst/spa

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Erste Group-Aktie dennoch tiefer: Experte wird optimistischer und hebt Kursziel an
Aktie sackt ab: Bitpanda-CEO Enzersdorfer-Konrad wechselt zur Erste Group
Erste Group-Aktie zieht an: UBS bleibt bei Kaufempfehlung - Barclays mit `Overweight`

Bildquelle: Erste Group / Marlena König

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AG

mehr Analysen
16.10.26 Erste Group Bank kaufen UBS AG
28.09.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
28.09.26 Erste Group Bank buy UBS AG
14.09.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 110,10 0,73% Erste Group Bank AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:20 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:45 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen