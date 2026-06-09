Erste Group-Aktie fester: Deutsche Bank bestätigt Kaufempfehlung "Buy"

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy"für die Aktien der heimischen Erste Group bestätigt.

Auch das Kursziel wurden von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner bei 121 Euro belassen. Die Analystin verweist auf die weiterhin attraktive Bewertung der Aktie.

Am Dienstagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 103 Euro.

Im Wiener Handel legt die Aktie zeitweise 2,27 Prozent zu auf 103,20 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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ste/moe

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