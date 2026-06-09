Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Analystenlob 09.06.2026 11:20:00

Erste Group-Aktie fester: Deutsche Bank bestätigt Kaufempfehlung "Buy"

Erste Group-Aktie fester: Deutsche Bank bestätigt Kaufempfehlung "Buy"

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy"für die Aktien der heimischen Erste Group bestätigt.

Auch das Kursziel wurden von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner bei 121 Euro belassen. Die Analystin verweist auf die weiterhin attraktive Bewertung der Aktie.

Am Dienstagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 103 Euro.

Im Wiener Handel legt die Aktie zeitweise 2,27 Prozent zu auf 103,20 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/moe

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

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Weitere Links:

Erste Group-Aktie: Barclays bestätigt `Overweight`, Kursziel 123 Euro

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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