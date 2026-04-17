Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
17.04.2026 18:02:00
Erste Group-Aktie fester: Deutsche Bank erhöht Kursziel
"Für die bevorstehenden Ergebnisse der Erste für das 1. Quartal 2026 erwarten wir einen soliden Jahresauftakt, der einen fast vollständigen Quartalsbeitrag der kürzlich erfolgten Akquisition in Polen sowie erstmalige Konsolidierungseffekte bei den Risikokosten und dem Kapital berücksichtigt", heißt es in dem Bericht. Insgesamt erwarte die Deutsche Bank, dass der Gewinn vor Risikovorsorge der Erste um 53 Prozent im Jahresvergleich steigen wird, während der einmalige Effekt auf die Risikokosten den Anstieg des Endergebnisses der Erste im 1. Quartal 2026 auf plus 15 Prozent im Jahresvergleich dämpfe.
Die Erste Group-Aktie stieg im Heimathandel letztlich um 3,13 Prozent auf 108,60 Euro.
ISIN AT0000652011
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|17.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|03.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|27.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
