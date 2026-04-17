WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

Kursziel 17.04.2026 18:02:00

Erste Group-Aktie fester: Deutsche Bank erhöht Kursziel

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group von 115,0 auf 117,0 Euro erhöht.

Die Empfehlung "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner bestätigt.

"Für die bevorstehenden Ergebnisse der Erste für das 1. Quartal 2026 erwarten wir einen soliden Jahresauftakt, der einen fast vollständigen Quartalsbeitrag der kürzlich erfolgten Akquisition in Polen sowie erstmalige Konsolidierungseffekte bei den Risikokosten und dem Kapital berücksichtigt", heißt es in dem Bericht. Insgesamt erwarte die Deutsche Bank, dass der Gewinn vor Risikovorsorge der Erste um 53 Prozent im Jahresvergleich steigen wird, während der einmalige Effekt auf die Risikokosten den Anstieg des Endergebnisses der Erste im 1. Quartal 2026 auf plus 15 Prozent im Jahresvergleich dämpfe.

Die Erste Group-Aktie stieg im Heimathandel letztlich um 3,13 Prozent auf 108,60 Euro.

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

17.04.26 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
12.03.26 Erste Group Bank kaufen UBS AG
03.03.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
03.03.26 Erste Group Bank verkaufen Baader Bank
27.02.26 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
