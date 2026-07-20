Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Analystenlob 20.07.2026 10:43:00

Erste Group-Aktie fester: Deutsche Bank hebt den Daumen

Erste Group-Aktie fester: Deutsche Bank hebt den Daumen

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group von 121,00 auf 125,00 Euro angehoben.

Die Empfehlung "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner bestätigt.

Für die bevorstehenden Ergebnisse der Erste Group für das 2. Quartal 2026 erwarten die Deutsche-Bank-Experten eine solide operative Entwicklung, gestützt durch einen voraussichtlich gegenüber dem Vorquartal weiter steigenden Zinsüberschuss, der durch ein robustes Kreditwachstum sowie im Vergleich zum Vorquartal relativ stabile Provisionserträge und Kostenentwicklungen getragen wird. Beim Gewinn je Aktie werden für das zweite Quartal 2,47 Euro erwartet.

Am Montagvormittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,45 Prozent bei 112,20 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

prtas/ger

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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