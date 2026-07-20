Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Analystenlob
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20.07.2026 10:43:00
Erste Group-Aktie fester: Deutsche Bank hebt den Daumen
Für die bevorstehenden Ergebnisse der Erste Group für das 2. Quartal 2026 erwarten die Deutsche-Bank-Experten eine solide operative Entwicklung, gestützt durch einen voraussichtlich gegenüber dem Vorquartal weiter steigenden Zinsüberschuss, der durch ein robustes Kreditwachstum sowie im Vergleich zum Vorquartal relativ stabile Provisionserträge und Kostenentwicklungen getragen wird. Beim Gewinn je Aktie werden für das zweite Quartal 2,47 Euro erwartet.
Am Montagvormittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,45 Prozent bei 112,20 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
prtas/ger
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
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|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
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Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|112,00
|0,27%