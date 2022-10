Erste Group-Aktie: Finanzchef sieht gute Chancen Zukaufspläne in Tschechien

Die Erste Group verfolgt derzeit konkrete Zukaufspläne in Tschechien.

Dort stehen die insolventen Vermögenswerte der russischen Sberbank zum Verkauf, sagte Finanzchef Stefan Dörfler am Freitag auf der Kleinaktionärsmesse Gewinn-Messe". "Da bieten wir mit und es schaut so aus, als ob wir es eventuell bekommen könnten."

Wenig Sinn sieht der Finanzchef hingegen darin in andere Länder zu gehen. Die Erste Group ist neben dem Heimatmarkt Österreich in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Kroatien sowie in Serbien und anderen Balkanländern tätig.

