Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Analystenurteil
|
03.02.2026 17:59:00
Erste Group-Aktie freundlich: Barclays erhöht Kursziel
Die Erste Group veröffentlicht die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 am Donnerstag, den 26. Februar, gefolgt von einer Telefonkonferenz. Die Barclays-Experten prognostizieren einen Nettogewinn von 824 Mio. Euro, was weitgehend den Konsensschätzungen des Unternehmens entspricht, geht aus der aktuellen Studie hervor.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 7,96 Euro für 2025, sowie 9,85 bzw. 11,38 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,80 Euro für 2025, sowie 4,30 bzw. 4,80 Euro für 2026 bzw. 2027.
Die Erste Group-Aktie notierte am Dienstag an der Wiener Börse schließlich 0,45 Prozent höher bei 110,80 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/moe
APA
Analysen zu Erste Group Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
