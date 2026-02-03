Erste Group-Aktie freundlich: Barclays erhöht Kursziel

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 106,0 auf 118,0 Euro angehoben.

Das Anlagevotum "overweight" für die Titel wurde von Analyst Krishnendra Dubey unverändert beibehalten.

Die Erste Group veröffentlicht die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 am Donnerstag, den 26. Februar, gefolgt von einer Telefonkonferenz. Die Barclays-Experten prognostizieren einen Nettogewinn von 824 Mio. Euro, was weitgehend den Konsensschätzungen des Unternehmens entspricht, geht aus der aktuellen Studie hervor.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 7,96 Euro für 2025, sowie 9,85 bzw. 11,38 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,80 Euro für 2025, sowie 4,30 bzw. 4,80 Euro für 2026 bzw. 2027.

Die Erste Group-Aktie notierte am Dienstag an der Wiener Börse schließlich 0,45 Prozent höher bei 110,80 Euro.

