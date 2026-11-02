Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|"Buy"
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02.11.2026 17:51:00
Erste Group-Aktie gewinnt: Deutsche Bank bestätigt Kursziel und Kaufempfehlung
Begründet wird die Einschätzung damit, dass die Erste Group, ein starkes drittes Quartal hingelegt hat. Dabei lag der Nettogewinn vier Prozent über den Erwartungen. Zufrieden zeigen sich die Experten auch mit der angehobenen Prognose. Durch das Übernahmeangebot für die Polen-Tochter deute sich außerdem ein Rentabilitätsschub an, heißt es in der Analyse.
Angehoben wurden die Erwartungen beim Gewinn je Aktie. So erwarten die Deutsche Bank-Analysten jetzt 10,08 Euro (zuvor 10,03) Euro für 2026 sowie 11,84 (zuvor 11,72) bzw. 13,17 (zuvor 13,04) Euro für die beiden Folgejahre.
Am Montag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse bei 108,90 Euro und zeigten sich damit 0,46 Prozent höher.
Barclays erhöht Kursziel
Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group nach guten Quartalszahlen leicht von 136 auf 137 Euro hinaufgesetzt. Das Anlagevotum "Overweight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey bestätigt.
Der Nettogewinn im dritten Quartal hat die Erwartungen, gestützt auf ein operatives Rekordergebnis, um 4 Prozent übertroffen, schreiben die Experten von Barclays in ihrer Analyse. Außerdem sei die Prognose (exklusive Polen) erneut angehoben worden. Das am 2. November gestartete Übernahmeangebot für die polnische Tochter ziele auf einen Anteil von mehr als 50 Prozent. Bei Barclays geht man von einer geringeren Annahmequote aus, was Spielraum für höhere Ausschüttungen lasse.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 10,71 (zuvor 10,55) Euro für 2026 sowie 12,34 (zuvor 12,28) bzw. 14,04 (zuvor 13,95) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,30 Euro für 2026 sowie 5,00 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.
moe/mik
APA
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