Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Positive Analyse 28.05.2026 16:05:00

Erste Group-Aktie gibt ab: Baader Bank hebt Empfehlung an

Erste Group-Aktie gibt ab: Baader Bank hebt Empfehlung an

Die Analysten der Baader Bank haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien der Erste Group von "Reduce" auf "Add" angehoben.

Das 6-Monats-Kursziel setzte Analyst David Grinsztajn auf 117 Euro fest.

Nach Überarbeitung der Sum-of-the-Parts-Bewertung (SOTP) zur stärkeren Berücksichtigung der langfristigen Perspektiven habe sich ein Anstieg des Kursziels ergeben, der die Anpassung der Empfehlung rechtfertige, begründete Grinsztajn in der am Donnerstag vorgelegten Studie.

Beim Gewinn je Anteilsschein rechnen die Analysten von Baader im Geschäftsjahr 2026 nun mit 10,30 Euro. In den Folgejahren sollen sich Erträge je Titel auf 11,2 bzw. 11,8 Euro belaufen. Die Dividendenschätzungen für die Jahre 2026-28 lauten 4,31, 5,58 und 5,91 Euro je Aktie.

Am Donnerstagnachmittag notieren die Erste-Titel an der Wiener Börse zeitweise 0,59 Prozent leichter bei 101,10 Euro.

APA

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