Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analysteneinschätzung 09.12.2025 18:12:00

Erste Group-Aktie höher: UBS bestätigt Empfehlung und hebt Kursziel

Erste Group-Aktie höher: UBS bestätigt Empfehlung und hebt Kursziel

UBS stuft die Erste Group weiterhin positiv ein und sieht die Bank in Mittel- und Osteuropa strategisch hervorragend positioniert.

Die Analysten von UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group von 97 auf 108 Euro nach oben revidiert. Die Empfehlung "Buy" wurde von den zuständigen Experten Nicolas O'Sullivan und Mate Nemes bestätigt. Die Erste Group ist eine gut diversifizierte Bank, die von starken Volumen- und Margentrends in Mittel- und Osteuropa profitiert, schreiben die Analysten.

Das heimische Institut ist zudem für die UBS in Mittel- und Osteuropa der "Top-Pick", da sie ein qualitativ hochwertiges Privatkundenbankgeschäft mit Zugang zu langfristigem Wachstum in den Kernländern Mittel- und Osteuropas, konservativer Risikovorsorge und hoher Rentabilität bietet.

Die Prognosen für den Gewinn je Aktie für die Jahre 2025 bis 2027 lauten auf 7,9 bzw. 9,8 und 11,1 Euro. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum werden 0,75, 4,20 und 4,50 Euro pro Anteilsschein erwartet.

Am Dienstag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse letztlich mit einem Plus von 1,45 Prozent bei 97,95 Euro.

ste/ger

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Erste Group-Aktie fester: Firmenkunden-Vorstand Ingo Bleier verlässt Chefetage
Erste Group-Aktie profitiert von erhöhter Empfehlung durch Barclays
Aktien im Blick: NGO kritisiert fossile Finanzierungen bei Erste Group und RBI

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com,Erste Group/fischka.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten