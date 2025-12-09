Erste Group-Aktie höher: UBS bestätigt Empfehlung und hebt Kursziel

UBS stuft die Erste Group weiterhin positiv ein und sieht die Bank in Mittel- und Osteuropa strategisch hervorragend positioniert.

Die Analysten von UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group von 97 auf 108 Euro nach oben revidiert. Die Empfehlung "Buy" wurde von den zuständigen Experten Nicolas O'Sullivan und Mate Nemes bestätigt. Die Erste Group ist eine gut diversifizierte Bank, die von starken Volumen- und Margentrends in Mittel- und Osteuropa profitiert, schreiben die Analysten.

Das heimische Institut ist zudem für die UBS in Mittel- und Osteuropa der "Top-Pick", da sie ein qualitativ hochwertiges Privatkundenbankgeschäft mit Zugang zu langfristigem Wachstum in den Kernländern Mittel- und Osteuropas, konservativer Risikovorsorge und hoher Rentabilität bietet.

Die Prognosen für den Gewinn je Aktie für die Jahre 2025 bis 2027 lauten auf 7,9 bzw. 9,8 und 11,1 Euro. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum werden 0,75, 4,20 und 4,50 Euro pro Anteilsschein erwartet.

Am Dienstag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse letztlich mit einem Plus von 1,45 Prozent bei 97,95 Euro.

ste/ger

APA