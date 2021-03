Erste Group-Aktie im Plus - Goldman Sachs erhöht Kursziel

Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analystin Anna Marshall bestätigt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Goldman Sachs-Analysten 2,32 Euro für 2021, sowie 2,91 bzw. 3,41 Euro für die beiden Folgejahre.

Am Dienstag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse nach zwischenzeitlichen Verlusten schlussendlich mit plus 0,21 Prozent bei 28,66 Euro.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

(APA)