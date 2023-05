Erste Group-Aktie in Grün: Baader Bank hebt Ergebnisprognosen für Erste Group an

Für heuer rechnet Analyst Dieter Hein nun mit einem Gewinn je Aktie (EPS) von 4,42 Euro (bisher 4,00 Euro). Für das Folgejahr 2024 wird die Ergebnisprognose leicht von 4,13 auf 4,15 Euro je Aktie angehoben. Als Dividendenausschüttung für diesen Zeitraum sieht der Experte jährlich 1,90 Euro bzw. 1,70 Euro pro Anteilsschein.

Die Erste Group unerwartet positive Zahlen im ersten Quartal veröffentlicht, schreibt der Analyst. Das operative Ergebnis habe von dem starken Nettozinsergebnis profitiert. Das Anlagevotum "Reduce" wurde von dem Experten aber bestätigt. Als Kursziel auf 6-Monatssicht wurde 31,6 Euro errechnet. Am Mittwochmittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,46 Prozent bei 32,56 Euro.

Die Erste Group-Aktie gewinnt im Wiener Handel zeitweise 1,08 Prozent auf 32,76 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

spo/ste

(APA)