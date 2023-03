Erste Group-Aktie legt nach Kurszielanhebung durch Deutsche Bank zu

Das Anlagevotum "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner bestätigt.

Die Erste Group habe im vierten Quartal ein solides Ergebnis erzielt und die "zuversichtliche" Guidance für 2023 bestätigt, hebt die Analystin hervor. Der Tätigkeitsbereich der Erste Group liege zu 60 Prozent im Euroraum, daher sollte das Institut von den erwarteten positiven Effekten der Zinsanhebungen in der Region und dem anhaltend soliden Kreditwachstum profitieren, hieß es weiter.

Am Freitagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,24 Prozent auf 36,80 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Die Aktie der Erste Group gewann im Wiener Handel 0,77 Prozent und schloss bei 36,63 Euro.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

APA