Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Analysten positiv
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05.05.2026 17:55:00
Erste Group-Aktie letztlich in Grün: Deutsche Bank erhöht Kursziel von 117 auf 121 Euro
Obwohl die Erste Group im ersten Quartal 2026 ein durchwachsenes Ergebnis erzielte, heben die Deutsche Bank-Experten ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie für den gesamten Prognosezeitraum um durchschnittlich rund 3 Prozent an, hieß es in der aktuellen Studie.
Während des Conference Calls hob die Unternehmensleitung die positive Geschäftsdynamik - mit Ausnahme von Polen - hervor und bestätigte alle Ziele für das Geschäftsjahr 2026, so die Deutsche Bank-Experten weiter.
Die Aktie der Erste Group gewinnt an der Börse in Wien schlussendlich 1,02 Prozent auf 94,45 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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