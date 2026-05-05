Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Analysten positiv 05.05.2026 17:55:00

Erste Group-Aktie letztlich in Grün: Deutsche Bank erhöht Kursziel von 117 auf 121 Euro

Erste Group-Aktie letztlich in Grün: Deutsche Bank erhöht Kursziel von 117 auf 121 Euro

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 117,0 auf 121,0 Euro angehoben.

Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analystin Marlene Eibensteiner bestätigt.

Obwohl die Erste Group im ersten Quartal 2026 ein durchwachsenes Ergebnis erzielte, heben die Deutsche Bank-Experten ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie für den gesamten Prognosezeitraum um durchschnittlich rund 3 Prozent an, hieß es in der aktuellen Studie.

Während des Conference Calls hob die Unternehmensleitung die positive Geschäftsdynamik - mit Ausnahme von Polen - hervor und bestätigte alle Ziele für das Geschäftsjahr 2026, so die Deutsche Bank-Experten weiter.

Die Aktie der Erste Group gewinnt an der Börse in Wien schlussendlich 1,02 Prozent auf 94,45 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Christian Wind,Erste Group/fischka.com,Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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