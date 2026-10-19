Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Expertenstimme 19.10.2026 11:17:00

Erste-Group-Aktie nach Analystenfokus tiefer: Neues Kursziel von Barclays

Erste-Group-Aktie nach Analystenfokus tiefer: Neues Kursziel von Barclays

Barclays hat seine Einschätzung zur Erste Group aktualisiert und blickt auf die weitere Entwicklung des Finanzinstituts.

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group marginal von 135 auf 136 Euro hinaufgesetzt. Das Anlagevotum "Overweight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey bestätigt.

Barclays sieht Unterbewertung

Die Experten von Barclays sind der Meinung, dass die Erste Group im Verhältnis zu ihren branchenführenden Renditen und ihrer starken Ertragsdynamik unterbewertet ist. Das gelte insbesondere angesichts des sich beschleunigenden Wachstums in den zentral- und osteuropäischen Kernmärkten sowie der Option auf höhere Kapitalrückführungen, während sich die Kapitalbasis nach der Übernahme der Erste Bank Polska wieder stärken sollte.

Gewinn- und Dividendenschätzungen steigen

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 10,66 Euro für 2026 sowie 12,28 bzw. 13,95 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,30 Euro für 2026 sowie 5,00 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.

Erste-Group-Aktie gibt nach

Die Aktie von Erste Group geben an der Börse in Wien am Montag 1,18 Prozent auf 108,80 Euro nach.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/aufdeckungspflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

APA

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Bildquelle: Erste Group / Marlena König

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