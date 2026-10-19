Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Expertenstimme
|
19.10.2026 17:53:00
Erste-Group-Aktie nach Experteneinschätzungen stabil: Barclays legt nach – Deutsche Bank bleibt bullish
Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group marginal von 135 auf 136 Euro angehoben. Das Anlagevotum „Overweight“ wurde von Analyst Krishnendra Dubey bestätigt. Auch Deutsche Bank Research hält an seinem Kursziel von 131 Euro und der Kaufempfehlung „Buy“ fest. Die zuständige Analystin Marlene Eibensteiner bestätigte ihre Einschätzung.
Barclays sieht Unterbewertung
Die Experten von Barclays sind der Meinung, dass die Erste Group im Verhältnis zu ihren branchenführenden Renditen und ihrer starken Ertragsdynamik unterbewertet ist. Das gelte insbesondere angesichts des sich beschleunigenden Wachstums in den zentral- und osteuropäischen Kernmärkten sowie der Option auf höhere Kapitalrückführungen, während sich die Kapitalbasis nach der Übernahme der Erste Bank Polska wieder stärken sollte.
Deutsche Bank erwartet solides Quartal
Für die anstehenden Ergebnisse des dritten Quartals 2026 erwarten die Analysten von Deutsche Bank Research eine solide operative Leistung. Dazu dürften schrittweise Verbesserungen beim Nettozinsertrag und bei den Provisionserträgen sowie eine gute Kostenkontrolle beitragen. In Verbindung mit einer voraussichtlich weiterhin soliden Qualität der Vermögenswerte könnte der Nettogewinn im Vergleich zum Vorquartal um ein Prozent steigen. Zudem dürfte die angekündigte weitere Expansion der Erste Group in Polen im Fokus stehen.
Unterschiedliche Gewinnschätzungen
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 10,66 Euro für 2026 sowie 12,28 Euro für 2027 und 13,95 Euro für 2028. Die Deutsche Bank prognostiziert 10,03 Euro für 2026, 11,72 Euro für 2027 und 13,04 Euro für 2028. Damit liegen die Gewinnschätzungen von Barclays für alle drei Jahre über denen der Deutschen Bank.
Barclays rechnet zudem mit einer Dividende je Aktie von 4,30 Euro für 2026 sowie 5,00 Euro für 2027 und 5,50 Euro für 2028.
Erste-Group-Aktie gibt nach
Die Aktie der Erste Group notierte am Montag an der Wiener Börse bei 110,30 Euro und gewann damit 0,18 Prozent.
Analysierende Institute: Barclays, Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für die genannten Analystenhäuser finden sich unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/aufdeckungspflicht.html. Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.
APA
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