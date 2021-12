Erste Group-Aktie profitiert: Deutsche Bank erhöht Kursziel

Gleichzeitig wurde die Kaufempfehlung "Buy" in einer Studie zum europäischen Bankensektor vom zuständigen Experten Benjamin Goy bestätigt.

Die Experten der Deutschen Bank glauben nicht, dass die höheren Inflationszahlen nur vorübergehender Natur sind und dies in höhere Zinssätze führe. Dies wäre eine sehr positive Entwicklung für die Erträge der Banken. Die Papiere der Erste Group werden zudem weiter auf der Empfehlungsliste "Top Picks" gelistet.

Die Aktien der Erste Group notieren am Mittwochmittag an der Wiener Börse zeitweise mit einem Plus von 1,11 Prozent bei 39,00 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

