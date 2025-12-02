Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|"Overweight"
|
02.12.2025 10:02:00
Erste Group-Aktie profitiert von erhöhter Empfehlung durch Barclays
Die Erste Group könnte von einem guten Umfeld in den CEE-Märkten profitieren, schrieb Analyst Krishnendra Dubey. Besonders von der Wachstumsdynamik nach einem Friedensabkommen im Ukraine/Russland-Krieg werden positive Impulse erwartet.
Die Experten haben ihre Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr der Erste Group von 7,68 auf 7,82 Euro erhöht. Für 2026 geht Barclays von 9,79 Euro und für 2027 von 11,38 Euro aus. Für den Zeitraum rechnen die Analysten mit einer Dividendenausschüttung von 0,80 Euro je Aktie für 2025, beziehungsweise 4,30 und 4,80 Euro für die beiden Folgejahre.
An der Wiener Börse notierten die Aktien der Erste Group am Dienstag in der Früh mit einem Kursplus von 1,70 Prozent bei 95,60 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/spa
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Wiener Börse-Handel: ATX zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
01.12.25
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Wien: ATX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Verluste in Wien: ATX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Montagshandel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime beginnt den Montagshandel wenig verändert (finanzen.at)