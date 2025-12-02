Erste Group-Aktie profitiert von erhöhter Empfehlung durch Barclays

Die Analysten von Barclays haben ihre Empfehlung für die heimische Erste Group von "Equal Weigth" auf "Overweight" erhöht.

Das Kursziel für die Aktien wurde massiv von 86 auf 106 Euro hinaufgesetzt.

Die Erste Group könnte von einem guten Umfeld in den CEE-Märkten profitieren, schrieb Analyst Krishnendra Dubey. Besonders von der Wachstumsdynamik nach einem Friedensabkommen im Ukraine/Russland-Krieg werden positive Impulse erwartet.

Die Experten haben ihre Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr der Erste Group von 7,68 auf 7,82 Euro erhöht. Für 2026 geht Barclays von 9,79 Euro und für 2027 von 11,38 Euro aus. Für den Zeitraum rechnen die Analysten mit einer Dividendenausschüttung von 0,80 Euro je Aktie für 2025, beziehungsweise 4,30 und 4,80 Euro für die beiden Folgejahre.

An der Wiener Börse notierten die Aktien der Erste Group am Dienstag in der Früh mit einem Kursplus von 1,70 Prozent bei 95,60 Euro.

