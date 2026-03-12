Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Analystenmeinung
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12.03.2026 18:02:00
Erste Group-Aktie schlussendlich tiefer: UBS erhöht die Zielmarke leicht
Die UBS senkte ihre EPS-Prognose für 2026 um 4 Prozent. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie für 2027/28 bleiben weitgehend unverändert, da die Auswirkungen der höheren Prognosen für das Kreditvolumen sowie geringere Anpassungen bei den Gebühren und Betriebsausgaben durch eine höhere Aktienanzahl ausgeglichen werden, geht aus der aktuellen Studie hervor.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten nun 9,41 Euro für 2026, sowie 10,97 bzw. 12,08 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,20 Euro für 2026, sowie 4,90 bzw. 5,30 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Donnerstag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse letztlich 3,05 Prozent tiefer bei 93,80 Euro.
Analysierendes Institut UBS
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/ste
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
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