Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Investment
|
25.11.2026 17:28:00
Erste Group-Aktie schwächer: Bei Polen-Aufstockung soll 50-Prozent-Marke überschritten werden
Von dem ursprünglich übernommenen, beherrschenden Anteil von 49 Prozent soll auf mindestens 50 Prozent bis maximal 75 Prozent aufgestockt werden. Die erste Hürde ist nun erreicht, die Erste Group hat nun ausreichend Anteile angedient bekommen um über die 50-Prozent-Marke zu kommen, geht aus einer polnischen Pflichtmitteilung hervor.
Das Angebot startete Anfang November mit einem Angebotspreis von 713,6 polnischen Zloty (160,00 Euro). In der Vorwoche wurde das Angebot auf 800 Zloty erhöht. Die Annahmeperiode läuft noch bis zum 2. Dezember.In Wien verliert die Erste Group-Aktie zeitweise 4,03 Prozent auf 104,70 Euro.
bel/ivn
APA
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Bildquelle: Erste Group / Marlena König
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|Barclays Capital
|04.11.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|02.11.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|02.11.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|02.11.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
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|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
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|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
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Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|107,50
|2,97%
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