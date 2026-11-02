Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|"Buy"
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02.11.2026 12:46:00
Erste Group-Aktie sinkt dennoch: Deutsche Bank bestätigt Kursziel und Kaufempfehlung
Begründet wird die Einschätzung damit, dass die Erste Group, ein starkes drittes Quartal hingelegt hat. Dabei lag der Nettogewinn vier Prozent über den Erwartungen. Zufrieden zeigen sich die Experten auch mit der angehobenen Prognose. Durch das Übernahmeangebot für die Polen-Tochter deute sich außerdem ein Rentabilitätsschub an, heißt es in der Analyse.
Angehoben wurden die Erwartungen beim Gewinn je Aktie. So erwarten die Deutsche Bank-Analysten jetzt 10,08 Euro (zuvor 10,03) Euro für 2026 sowie 11,84 (zuvor 11,72) bzw. 13,17 (zuvor 13,04) Euro für die beiden Folgejahre.
Am Montag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse bei 107,90 Euro und zeigen sich damit 0,46 Prozent tiefer.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.
moe/mik
APA
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