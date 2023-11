Erste Group-Aktie sinkt leicht: EBRD verkauft Anteil an Ungarns Erste-Group-Tochter wieder zurück

Nach dem Ausstieg des ungarischen Staates verkauft nun auch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) ihren 15-Prozent-Anteil an der Ungarn-Tochter der Erste Group an die österreichische Bank zurück.

Das sagte ein hochrangiger EBRD-Beamter der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Ein Sprecher der Erste Group bestätigte das auf Anfrage von Reuters.

Erst am Freitag hatte die Erste Group mitgeteilt, dass sie den 15-prozentigen Staatsanteil der ungarischen Regierung an der Tochterbank in dem Land zurück erwirbt. Laut Erste Group wird die Beteiligung mit 87,55 Milliarden Forint (rund 230 Millionen Euro) bewertet, verglichen mit einem Verkaufspreis von 38,9 Milliarden Forint (rund 100 Millionen Euro) im Jahr 2016, als die Beteiligung im Rahmen einer Vereinbarung mit der ungarischen Regierung und der EBRD verkauft wurde. Laut dem Bankhaus hatte der ungarische Staat eine Rendite von mehr als dem 2,5-fachen seiner Investition erzielt. Bis Ende des Monats soll die Transaktion abgeschlossen sein. Nach dem Abschluss des Kaufs beider Minderheitsanteile von EBRD und Ungarn hält die Erste Group wieder 100 Prozent der Anteile.

Das Geschäft war Teil eines Abkommens zwischen Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und den lokalen Banken, in der Hoffnung, dass eine Senkung der hohen Bankenabgabe zu einem Anstieg der Kreditvergabe an Unternehmen führen würde.

"Der kürzliche Ausstieg der Regierung aus der Erste Bank Hungary bedeutet, dass es keine staatlichen Beteiligungen an Tochtergesellschaften westlicher Bankengruppen mehr gibt, was eine gute Nachricht für die Stabilität des Sektors ist", sagte Francis Malige, geschäftsführender Direktor der EBRD für Finanzinstitutionen, zu Reuters.

Orban, der seit 2010 an der Macht ist, hat mehr als ein Jahrzehnt lang eine Kampagne geführt, um die Staatsbeteiligung an Banken, Medien und dem Energiesektor auf über 50 Prozent zu bringen. Der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Marton Nagy, hatte jedoch kürzlich eine Überprüfung nicht-strategischer Vermögenswerte angekündigt. Diese könnten verkauft werden, um die Übernahme des Budapester Flughafens zu finanzieren.

In Wien gibt die Erste Group-Aktie zeitwiese 0,14 Prozent auf 35,42 Euro ab.

