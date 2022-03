Erste Group-Aktie springt dennoch hoch: Deutsche Bank kürzt Kursziel

Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner gleichzeitig bestätigt.

Die fundamentale Wachstumsstory sei weiterhin intakt. Aktuell leide die Aktie unter einer höheren Risikoprämie für den Bankensektor. Die Bank habe aber keine größeren Haftungssummen in Russland und der Ukraine, hieß es in der aktuellen Einschätzung.

Am Donnerstag im Frühhandel notieren die Erste Group-Titel an der Wiener Börse zeitweise mit plus 6,23 Prozent bei 29,17 Euro.

ste/pma

(APA)